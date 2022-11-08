Более половины школ в Англии планируют «катастрофическое» сокращение персонала

Опрос NAHT проводился с 21 сентября по 14 октября и получил более 11 000 ответов от руководителей в основном начальных школ Англии. По результатам опроса, две трети (66%) директоров заявили, что им придется сократить ассистентов учителей или уменьшить их рабочее время. Половина (50%) респондентов заявили, что они рассматривают возможность сокращения числа учителей или часов преподавания. И только 5% респондентов заявили, что смогут оплатить свои расходы в следующем учебном году (2023-2024) без дефицита — это означает, что более 9 из 10 школ не смогут сбалансировать свои бюджеты без радикальных мер.