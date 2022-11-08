Более половины школ в Англии планируют «катастрофическое» сокращение персонала
Крупнейший в истории опрос руководителей школ в Англии показал, что более половины из них рассматривают возможность сокращения персонала из-за недостаточного финансирования со стороны правительства и растущих расходов, сообщает Bloomberg со ссылкой на профсоюз директоров школ.
Опрос NAHT проводился с 21 сентября по 14 октября и получил более 11 000 ответов от руководителей в основном начальных школ Англии. По результатам опроса, две трети (66%) директоров заявили, что им придется сократить ассистентов учителей или уменьшить их рабочее время. Половина (50%) респондентов заявили, что они рассматривают возможность сокращения числа учителей или часов преподавания. И только 5% респондентов заявили, что смогут оплатить свои расходы в следующем учебном году (2023-2024) без дефицита — это означает, что более 9 из 10 школ не смогут сбалансировать свои бюджеты без радикальных мер.
Генеральный секретарь Национальной ассоциации директоров школ (NAHT) Пол Уайтман заявил, что на педагогов обрушился «идеальный шторм расходов», поскольку руководители школ борются за сбалансированность бюджетов на фоне непомерно высоких счетов за электроэнергию, растущих расходов и недостаточного финансирования.
«Школы приходят к выводу, что у них нет другого выхода, кроме как сокращать штат. Сокращение ассистентов преподавателей и учителей будет катастрофическим, что приведет к увеличению размеров классов и уменьшению поддержки детей с большими потребностями. Этого нельзя допустить»,— заявил Уайтман. Он уточнил, что школы больше не смогут позволить себе иметь службы психического здоровья, логопедические и языковые терапии.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Ранее власти Великобритании заявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее отказаться и от сжиженного природного газа (СПГ) из России. Проблема усугубилась после диверсий на «Северных потоках», в организации которых российское руководство обвинило страны Запада.
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