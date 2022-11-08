Умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?»

Ершов скончался 4 ноября. Впервые он появился в игре, которая вышла в эфир 24 декабря 1977 г. С течением времени Ершов «стал одним из самых ярких знатоков поколения 70-х годов», отметили в телеклубе. В 2001 г. он стал участником первой игры в XXI веке, в 2010 г. Ершов сыграл в сборной разных поколений знатоков. В телеклубе рассказали, что Ершов не терял связь с игрой, а в городе Обнинске тренировал ребят, которые любят играть в «Что? Где? Когда?».