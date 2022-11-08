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Умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?»

Ведомости

После тяжелой болезни умер один из первых участников телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов, сообщается в Telegram-канале телеклуба.

Ершов скончался 4 ноября. Впервые он появился в игре, которая вышла в эфир 24 декабря 1977 г. С течением времени Ершов «стал одним из самых ярких знатоков поколения 70-х годов», отметили в телеклубе. В 2001 г. он стал участником первой игры в XXI веке, в 2010 г. Ершов сыграл в сборной разных поколений знатоков. В телеклубе рассказали, что Ершов не терял связь с игрой, а в городе Обнинске тренировал ребят, которые любят играть в «Что? Где? Когда?».

Впервые в эфир телевизионная игра «Что? Где? Когда?» вышла 4 сентября 1975 г. Смысл телеигры заключается в противостоянии команды знатоков из шести человек команде телезрителей. Знатоки отвечают на разные вопросы — словесные головоломки, которые требуют логического мышления, а также знаний в области математики, литературы и др. Эти вопросы на программу присылают по почте телезрители.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных