Минобороны разъяснило порядок выплат мобилизованным
Размер минимального денежного довольствия, которое будут получать российские военные, призванные по частичной мобилизации, в соответствии с поручениями президента составит 195 000 руб., сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
«Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуге лет», – пояснил он.
Так, рядовой на должности мотострелка будет получать 195 000 руб., а уже командир взвода или батальона – около 225 000 и 243 000 руб. соответственно.
Военнослужащие будут получать выплаты на карту ежемесячно с 10 по 20 число за предыдущий месяц службы. Поэтому 195 000 за октябрь получат те, кто прослужил с 1 по 31 число, денежное довольствие остальных будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь. В этом месяце выплаты начнутся досрочно с 8 ноября. Довольствие могут получать и родственники мобилизованного по оформленной доверенности.
«Все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы», – подчеркнули в Минобороны.
Микищенко также обратил внимание на то, что подоходным налогом не облагается социальная выплата в размере 158 000 руб., установленная президентом, остальная часть довольствия – облагается. Он также напомнил, что солдаты-срочники, заключившие контракт о прохождении военной службы сроком на год и более, получат единовременную выплату в размере 195 000 руб.
19 октября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Правительству было поручено выделить необходимое финансирование и совместное с Минобороны – обеспечить своевременное получение мобилизованными выплат. Главам регионов поручено содействовать в организации мест размещения и подготовки мобилизованных, их материально-техническом обеспечении, а также обеспечить меры соцподдержки их семей.
7 октября президент Путин утвердил кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам для мобилизованных.
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