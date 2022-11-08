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Общество

Минобороны разъяснило порядок выплат мобилизованным

Ведомости

Размер минимального денежного довольствия, которое будут получать российские военные, призванные по частичной мобилизации, в соответствии с поручениями президента составит 195 000 руб., сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

«Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуге лет», – пояснил он.

Так, рядовой на должности мотострелка будет получать 195 000 руб., а уже командир взвода или батальона – около 225 000 и 243 000 руб. соответственно.

Военнослужащие будут получать выплаты на карту ежемесячно с 10 по 20 число за предыдущий месяц службы. Поэтому 195 000 за октябрь получат те, кто прослужил с 1 по 31 число, денежное довольствие остальных будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь. В этом месяце выплаты начнутся досрочно с 8 ноября. Довольствие могут получать и родственники мобилизованного по оформленной доверенности.

«Все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы», – подчеркнули в Минобороны.

Микищенко также обратил внимание на то, что подоходным налогом не облагается социальная выплата в размере 158 000 руб., установленная президентом, остальная часть довольствия – облагается. Он также напомнил, что солдаты-срочники, заключившие контракт о прохождении военной службы сроком на год и более, получат единовременную выплату в размере 195 000 руб.

19 октября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Правительству было поручено выделить необходимое финансирование и совместное с Минобороны – обеспечить своевременное получение мобилизованными выплат. Главам регионов поручено содействовать в организации мест размещения и подготовки мобилизованных, их материально-техническом обеспечении, а также обеспечить меры соцподдержки их семей.

7 октября президент Путин утвердил кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам для мобилизованных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных