Минобороны разъяснило порядок выплат мобилизованным

Военнослужащие будут получать выплаты на карту ежемесячно с 10 по 20 число за предыдущий месяц службы. Поэтому 195 000 за октябрь получат те, кто прослужил с 1 по 31 число, денежное довольствие остальных будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь. В этом месяце выплаты начнутся досрочно с 8 ноября. Довольствие могут получать и родственники мобилизованного по оформленной доверенности.