Глава СПЧ предложил уравнять расходы на экипировку мобилизованных в разных регионах
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил уравнять траты на экипировку призванных в рамках частичной мобилизации в разных регионах, передает пресс-служба СПЧ в Telegram-канале.
По его словам, богатые регионы выделяют много денег на экипировку мобилизованных, бедные – «почти ничего».
«Почему мы не в состоянии обеспечить всех одинаково? Если все-таки отдать это на откуп регионам, то давайте тогда возьмем за пример расход в богатом Ханты-Мансийске. А остальное пусть будет доплачивать федеральный центр. Недопустимо, что в одном окопе окажутся парень в бронежилете за 150 000 и парень в ватнике», — отметил Фадеев.
26 октября в Кремле признали наличие некоторых проблем с экипировкой для мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине, заверив в их скором решении.
До этого, 25 октября, прошло первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе которого премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.
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