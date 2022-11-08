Глава СПЧ предложил уравнять расходы на экипировку мобилизованных в разных регионах

«Почему мы не в состоянии обеспечить всех одинаково? Если все-таки отдать это на откуп регионам, то давайте тогда возьмем за пример расход в богатом Ханты-Мансийске. А остальное пусть будет доплачивать федеральный центр. Недопустимо, что в одном окопе окажутся парень в бронежилете за 150 000 и парень в ватнике», — отметил Фадеев.