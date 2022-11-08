ТАСС: один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области
Один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области, всего на борту находилось пять человек, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Костромской области, примерно в четырех километрах от аэропорта "Сокеркино", потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту было пять человек», — сказано в сообщении.
В экстренных службах уточнили, что крушение произошло при заходе вертолета на посадку.
Позже губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что выехал на место аварийной посадки. По предварительным данным, в результате произошедшего есть пострадавшие. Он уточнил, что вертолет выполнял рейс из города Шарья.
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