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ТАСС: один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области

Ведомости

Один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области, всего на борту находилось пять человек, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Костромской области, примерно в четырех километрах от аэропорта "Сокеркино", потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту было пять человек», — сказано в сообщении.

В экстренных службах уточнили, что крушение произошло при заходе вертолета на посадку. 

Позже губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что выехал на место аварийной посадки. По предварительным данным, в результате произошедшего есть пострадавшие. Он уточнил, что вертолет выполнял рейс из города Шарья. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных