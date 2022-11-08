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Абу-Даби и Дубай отменили ковидные ограничения для туристов

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С 8 ноября в Абу-Даби и Дубае отменили ограничения, связанные с COVID-19, для туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Для въезда в Дубай туристам не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тесты, пишет АТОР со ссылкой на авиакомпанию Emirates. Сегодня, 8 ноября, об аналогичном решении также сообщили в Абу-Даби.

«Эксперты ожидают, что сегодня такие же официальные изменения в правила въезда внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа и ее перевозчик — авиакомпания Air Arabia», — отмечается в сообщении АТОР.

Накануне, 7 ноября, власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сняли почти все ковидные ограничения. Туристам и местным жителям разрешили не носить маски, но исключением стало ношение масок в медицинских учреждениях. Вместе с этим туристам не нужно предъявлять зеленый пропуск, который подтверждает отрицательный ПЦР-тест, чтобы посетить достопримечательности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных