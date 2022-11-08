Абу-Даби и Дубай отменили ковидные ограничения для туристов
С 8 ноября в Абу-Даби и Дубае отменили ограничения, связанные с COVID-19, для туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Для въезда в Дубай туристам не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тесты, пишет АТОР со ссылкой на авиакомпанию Emirates. Сегодня, 8 ноября, об аналогичном решении также сообщили в Абу-Даби.
«Эксперты ожидают, что сегодня такие же официальные изменения в правила въезда внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа и ее перевозчик — авиакомпания Air Arabia», — отмечается в сообщении АТОР.
Накануне, 7 ноября, власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сняли почти все ковидные ограничения. Туристам и местным жителям разрешили не носить маски, но исключением стало ношение масок в медицинских учреждениях. Вместе с этим туристам не нужно предъявлять зеленый пропуск, который подтверждает отрицательный ПЦР-тест, чтобы посетить достопримечательности.