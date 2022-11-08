Абу-Даби и Дубай отменили ковидные ограничения для туристов

Для въезда в Дубай туристам не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тесты, пишет АТОР со ссылкой на авиакомпанию Emirates. Сегодня, 8 ноября, об аналогичном решении также сообщили в Абу-Даби.