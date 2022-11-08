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В Москве арестовали мужчину по делу о госизмене

Ведомости

Лефортовский суд Москвы отправил под стражу гражданина РФ по делу о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Решение было принято в отношении Вердияна Г. К. в понедельник, 7 ноября.

Обвинения выдвинуты по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000 руб. Госизмена заключается в шпионаже, выдаче зарубежной стране государственной тайны, переходе на сторону противника и др. ТАСС отмечает, что вышеупомянутое дело маркировано грифом «совершенно секретно» и фабула обвинения неизвестна.

13 сентября в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Подмосковье работника оборонного завода за передачу секретных данных на Украину. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанный передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных