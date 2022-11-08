В Москве арестовали мужчину по делу о госизмене

Обвинения выдвинуты по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000 руб. Госизмена заключается в шпионаже, выдаче зарубежной стране государственной тайны, переходе на сторону противника и др. ТАСС отмечает, что вышеупомянутое дело маркировано грифом «совершенно секретно» и фабула обвинения неизвестна.