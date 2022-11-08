В Москве арестовали мужчину по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под стражу гражданина РФ по делу о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Решение было принято в отношении Вердияна Г. К. в понедельник, 7 ноября.
Обвинения выдвинуты по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000 руб. Госизмена заключается в шпионаже, выдаче зарубежной стране государственной тайны, переходе на сторону противника и др. ТАСС отмечает, что вышеупомянутое дело маркировано грифом «совершенно секретно» и фабула обвинения неизвестна.
13 сентября в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Подмосковье работника оборонного завода за передачу секретных данных на Украину. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанный передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон.