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Путин присвоил погибшему в ходе СВО протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине, об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу – протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — сказано в тексте указа. 

Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей, сказано на сайте РПЦ. После его смерти патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким, отметив мужество и стойкость погибшего. Он также подчеркнул, что сослужители нередко называли его «десантным батюшкой». 

Васильев родился в 1971 г. Он был настоятелем патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), советником председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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