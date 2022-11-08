Путин присвоил погибшему в ходе СВО протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России

Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей, сказано на сайте РПЦ. После его смерти патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким, отметив мужество и стойкость погибшего. Он также подчеркнул, что сослужители нередко называли его «десантным батюшкой».