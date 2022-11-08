Путин присвоил погибшему в ходе СВО протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу – протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — сказано в тексте указа.
Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей, сказано на сайте РПЦ. После его смерти патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким, отметив мужество и стойкость погибшего. Он также подчеркнул, что сослужители нередко называли его «десантным батюшкой».
Васильев родился в 1971 г. Он был настоятелем патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), советником председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
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