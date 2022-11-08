«Актион»: 47% работников не знакомы с планом занятий по гражданской обороне

В частности, 57% респондентов заявили о своем участии в тренировках по гражданской обороне. Еще меньше опрошенных (35%) были привлечены к учениям по ГО. Несколько лучше обстоят дела с инструктажами по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях: 60% специалистов проходят их ежегодно, еще 23% присутствовали на них единожды и только 17% заявили, что для них инструктажи не проводились.