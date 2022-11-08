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Общество

«Актион»: 47% работников не знакомы с планом занятий по гражданской обороне

Ведомости

Сервис «Актион Охрана труда» (входит в группу «Актион») представил исследование о готовности работодателей к чрезвычайным ситуациям. В опросе приняли участие 730 специалистов по охране труда и промбезопасности.

Опрос показывает, что многие организации усилили работу в области гражданской обороны в связи с введением указами президента от 19 октября военного положения в ЛНР, ДНР и Луганской и Херсонской областях и особых режимов для остальных регионов. Работодатели ровно половины опрошенных специалистов организовали после этого внеплановые занятия по вопросам гражданской обороны (по закону это делать было не обязательно). А внеплановые занятия по оказанию первой помощи пострадавшим провели 60% организаций (это также делать не обязательно).

«В рамках подготовки персонала организации и предприниматели должны ежегодно проводить курсовое обучение всех работников по ГО в объеме не менее 12 часов, – отмечает эксперт "Актион Охрана труда" Екатерина Ефремова. – Также все работодатели должны проводить три вида учений и тренировок по ГО и ЧС: штабные (этот тип учений касается не всех работодателей. – "Ведомости"), объектовые и противопожарные». Результаты опроса показывают, что работники проходят такую подготовку, но не всегда в полном объеме, констатирует эксперт.

В частности, 57% респондентов заявили о своем участии в тренировках по гражданской обороне. Еще меньше опрошенных (35%) были привлечены к учениям по ГО. Несколько лучше обстоят дела с инструктажами по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях: 60% специалистов проходят их ежегодно, еще 23% присутствовали на них единожды и только 17% заявили, что для них инструктажи не проводились.

Вместе с тем лишь чуть более половины опрошенных (53%) работодатель ознакомил с календарным планом занятий по гражданской обороне и нормативными документами в области ГО и защиты населения от ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных