«Актион»: 47% работников не знакомы с планом занятий по гражданской обороне
Сервис «Актион Охрана труда» (входит в группу «Актион») представил исследование о готовности работодателей к чрезвычайным ситуациям. В опросе приняли участие 730 специалистов по охране труда и промбезопасности.
Опрос показывает, что многие организации усилили работу в области гражданской обороны в связи с введением указами президента от 19 октября военного положения в ЛНР, ДНР и Луганской и Херсонской областях и особых режимов для остальных регионов. Работодатели ровно половины опрошенных специалистов организовали после этого внеплановые занятия по вопросам гражданской обороны (по закону это делать было не обязательно). А внеплановые занятия по оказанию первой помощи пострадавшим провели 60% организаций (это также делать не обязательно).
«В рамках подготовки персонала организации и предприниматели должны ежегодно проводить курсовое обучение всех работников по ГО в объеме не менее 12 часов, – отмечает эксперт "Актион Охрана труда" Екатерина Ефремова. – Также все работодатели должны проводить три вида учений и тренировок по ГО и ЧС: штабные (этот тип учений касается не всех работодателей. – "Ведомости"), объектовые и противопожарные». Результаты опроса показывают, что работники проходят такую подготовку, но не всегда в полном объеме, констатирует эксперт.
В частности, 57% респондентов заявили о своем участии в тренировках по гражданской обороне. Еще меньше опрошенных (35%) были привлечены к учениям по ГО. Несколько лучше обстоят дела с инструктажами по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях: 60% специалистов проходят их ежегодно, еще 23% присутствовали на них единожды и только 17% заявили, что для них инструктажи не проводились.
Вместе с тем лишь чуть более половины опрошенных (53%) работодатель ознакомил с календарным планом занятий по гражданской обороне и нормативными документами в области ГО и защиты населения от ЧС.