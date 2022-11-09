Путин подписал указ о праздновании 100-летия «Артека»
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия международного детского центра «Артек» в 2025 г. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Постановляю провести в 2025 г. мероприятия, посвященные празднованию 100-летия международного детского центра «Артек», — сказано в указе.
Глава государства поручил правительству РФ создать комитет для организации мероприятий. Кроме того, кабмину предстоит составить план по подготовке праздника. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания — 9 ноября.
В 2021 г. правительство РФ утвердило программу развития «Артека» на 2021-2025 гг. Планируется модернизировать инфраструктуру лагеря, а также завершить реконструкцию, которая началась еще в 2014 г.
После присоединения Крыма к России Путин посетил детский центр только один раз. Президент приезжал в «Артек» в июне 2017 г. Также в июле 2022 г. глава государства в формате видеоконференции встретился с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена», которые в этот момент находились в «Артеке».
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