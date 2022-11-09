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Путин подписал указ о праздновании 100-летия «Артека»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия международного детского центра «Артек» в 2025 г. Документ опубликован на портале правовой информации. 

«Постановляю провести в 2025 г. мероприятия, посвященные празднованию 100-летия международного детского центра «Артек», — сказано в указе.

Глава государства поручил правительству РФ создать комитет для организации мероприятий. Кроме того, кабмину предстоит составить план по подготовке праздника. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания — 9 ноября. 

«Артек» был создан в 1925 г., он находится в Крыму в Гурзуфе. Сначала детский центр представлял собой небольшой палаточный лагерь, в первый год в нем отдохнули 320 детей. В 2018 г. «Артек» принял рекордное количество детей — более 40 000. В 2021 г. лагерь посетили 32 716 детей. 

В 2021 г. правительство РФ утвердило программу развития «Артека» на 2021-2025 гг. Планируется модернизировать инфраструктуру лагеря, а также завершить реконструкцию, которая началась еще в 2014 г.

После присоединения Крыма к России Путин посетил детский центр только один раз. Президент приезжал в «Артек» в июне 2017 г. Также в июле 2022 г. глава государства в формате видеоконференции встретился с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена», которые в этот момент находились в «Артеке». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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