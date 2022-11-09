Путин подписал указ о праздновании 100-летия «Артека»

«Артек» был создан в 1925 г., он находится в Крыму в Гурзуфе. Сначала детский центр представлял собой небольшой палаточный лагерь, в первый год в нем отдохнули 320 детей. В 2018 г. «Артек» принял рекордное количество детей — более 40 000. В 2021 г. лагерь посетили 32 716 детей.