«Шереметьево» предложил снимать с рейсов за сверхнормативную ручную кладь

При этом требование повторного досмотра при сдаче ручной клади в багаж не закреплено в нормативных актах, но есть в регламентах аэропортов. Кроме того, согласно приказу Минтранса №104, повторный досмотр возможен только при «информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства». Если же досмотр привел к задержке пассажира, представители аэропорта и авиакомпании «принимают меры для его отправки очередным рейсом».