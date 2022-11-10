«Шереметьево» предложил снимать с рейсов за сверхнормативную ручную кладь
Обслуживающая компания аэропорта «Шереметьево» предложила авиакомпаниям отказывать в перевозке пассажирам со сверхнормативной ручной кладью во избежание задержки рейсов, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Шереметьево Хэндлинг» от 31 октября.
Уточняется, что риски задержки рейсов связаны с требованием Росавиации о повторном досмотре такой ручной клади, если при посадке ее необходимо сдать в багаж. По данным обслуживающей компании, процедура досмотра и переоформления ручной клади в багаж может занять минимум 20 минут, с заходом в комнату ручного досмотра на это уйдет не меньше 55 минут.
В результате авиакомпании могут столкнуться с задержками рейсов и жалобами со стороны пассажиров, у которых извлекли запрещенные для провоза в багажном отсеке товары (к ним относятся, например, литиевые батарейки и газовые зажигалки).
Чтобы избежать этого, «Шереметьево» предложил авиакомпаниям ряд мер. Среди них — снятие пассажира с рейса, отправка багажа следующим рейсом или разрешение проносить сверхнормативную ручную кладь в салон на усмотрение компании. По словам собеседников издания, на практике авиаперевозчики либо разрешают пронести вещи в салон, либо сдать их в багаж без повторного досмотра.
При этом требование повторного досмотра при сдаче ручной клади в багаж не закреплено в нормативных актах, но есть в регламентах аэропортов. Кроме того, согласно приказу Минтранса №104, повторный досмотр возможен только при «информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства». Если же досмотр привел к задержке пассажира, представители аэропорта и авиакомпании «принимают меры для его отправки очередным рейсом».
В некоторых компаниях предложение «Шереметьево» было встречено критикой. В частности, разрешение пассажирам проходить со сверхнормативной ручной кладью может привести к злоупотреблению, считают они. Но в «Аэрофлоте» отметили, что предложения «Шереметьево» давно практикуются. Авиакомпания может отказать перевозить такую ручную кладь, а отказ пассажира лететь без нее «будет считаться добровольным».
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