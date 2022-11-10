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«Шереметьево» предложил снимать с рейсов за сверхнормативную ручную кладь

Ведомости

Обслуживающая компания аэропорта «Шереметьево» предложила авиакомпаниям отказывать в перевозке пассажирам со сверхнормативной ручной кладью во избежание задержки рейсов, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Шереметьево Хэндлинг» от 31 октября.

Уточняется, что риски задержки рейсов связаны с требованием Росавиации о повторном досмотре такой ручной клади, если при посадке ее необходимо сдать в багаж. По данным обслуживающей компании, процедура досмотра и переоформления ручной клади в багаж может занять минимум 20 минут, с заходом в комнату ручного досмотра на это уйдет не меньше 55 минут.

В результате авиакомпании могут столкнуться с задержками рейсов и жалобами со стороны пассажиров, у которых извлекли запрещенные для провоза в багажном отсеке товары (к ним относятся, например, литиевые батарейки и газовые зажигалки).

Чтобы избежать этого, «Шереметьево» предложил авиакомпаниям ряд мер. Среди них — снятие пассажира с рейса, отправка багажа следующим рейсом или разрешение проносить сверхнормативную ручную кладь в салон на усмотрение компании. По словам собеседников издания, на практике авиаперевозчики либо разрешают пронести вещи в салон, либо сдать их в багаж без повторного досмотра.

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При этом требование повторного досмотра при сдаче ручной клади в багаж не закреплено в нормативных актах, но есть в регламентах аэропортов. Кроме того, согласно приказу Минтранса №104, повторный досмотр возможен только при «информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства». Если же досмотр привел к задержке пассажира, представители аэропорта и авиакомпании «принимают меры для его отправки очередным рейсом».

В некоторых компаниях предложение «Шереметьево» было встречено критикой. В частности, разрешение пассажирам проходить со сверхнормативной ручной кладью может привести к злоупотреблению, считают они. Но в «Аэрофлоте» отметили, что предложения «Шереметьево» давно практикуются. Авиакомпания может отказать перевозить такую ручную кладь, а отказ пассажира лететь без нее «будет считаться добровольным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных