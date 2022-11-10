В каждом регионе России появятся центры по противодействию идеологии терроризма
Координационные центры по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма поручил создать в каждом из российских регионов министр образования и науки Валерий Фальков. Об этом чиновник заявил на заседании координационного совета Минобрнауки по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
«Сегодня как никогда важно своевременно оценивать риски деструктивных проявлений и на этой основе вырабатывать эффективные превентивные меры. Особое внимание необходимо уделить противодействию деструктивным и криминальным проявлениям в молодежной среде, представляющим реальную опасность для российского общества», — заявил на совещании Фальков.
Как рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства, одним из направлений работы этих центров является мониторинг информационных «вбросов» и распространения дезинформации.
На данным момент, уточняется в сообщении, уже открыты 43 таких центра в 22 регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках. В 2023 г. они должны быть организованы во всех остальных субъектах.
На базе координационных центров проводится обучение государственных и муниципальных служащих, профессорско-преподавательского состава и специалистов, ответственных за профилактическую работу с молодежью. В 2022 г. обучение в центрах прошли более 6000 слушателей, к концу года их число должно достигнуть 10 000.