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Общество

В каждом регионе России появятся центры по противодействию идеологии терроризма

Ведомости

Координационные центры по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма поручил создать в каждом из российских регионов министр образования и науки Валерий Фальков. Об этом чиновник заявил на заседании координационного совета Минобрнауки по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

«Сегодня как никогда важно своевременно оценивать риски деструктивных проявлений и на этой основе вырабатывать эффективные превентивные меры. Особое внимание необходимо уделить противодействию деструктивным и криминальным проявлениям в молодежной среде, представляющим реальную опасность для российского общества», — заявил на совещании Фальков.

Как рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства, одним из направлений работы этих центров является мониторинг информационных «вбросов» и распространения дезинформации.

На данным момент, уточняется в сообщении, уже открыты 43 таких центра в 22 регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках. В 2023 г. они должны быть организованы во всех остальных субъектах.

На базе координационных центров проводится обучение государственных и муниципальных служащих, профессорско-преподавательского состава и специалистов, ответственных за профилактическую работу с молодежью. В 2022 г. обучение в центрах прошли более 6000 слушателей, к концу года их число должно достигнуть 10 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных