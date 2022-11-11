В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость и ЛГБТ
Компьютерные игры, пропагандирующие насилие, жестокость, ненормативную лексику, могут попасть под запрет в России. Это следует из поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, разработанной первой замглавой комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой, передают «РИА Новости».
Исходя из данной поправки, также предлагается запретить видеоигры, в которых может быть информация о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида. Под запрет могут попасть компьютерные игры, которые могут побудить несовершеннолетних к совершению противоправных действий, а также те, в которых содержится оскорбление государственных символов. В рамках этой поправки под запрет также попадут игры, пропагандирующие ЛГБТ.
За пропаганду таких игр последуют штрафы, аналогичные принятым 27 октября Госдумой за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ.
27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
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