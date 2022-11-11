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Общество

В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость и ЛГБТ

Ведомости

Компьютерные игры, пропагандирующие насилие, жестокость, ненормативную лексику, могут попасть под запрет в России. Это следует из поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, разработанной первой замглавой комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой, передают «РИА Новости».

Исходя из данной поправки, также предлагается запретить видеоигры, в которых может быть информация о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида. Под запрет могут попасть компьютерные игры, которые могут побудить несовершеннолетних к совершению противоправных действий, а также те, в которых содержится оскорбление государственных символов. В рамках этой поправки под запрет также попадут игры, пропагандирующие ЛГБТ.

За пропаганду таких игр последуют штрафы, аналогичные принятым 27 октября Госдумой за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных