В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость и ЛГБТ

Исходя из данной поправки, также предлагается запретить видеоигры, в которых может быть информация о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида. Под запрет могут попасть компьютерные игры, которые могут побудить несовершеннолетних к совершению противоправных действий, а также те, в которых содержится оскорбление государственных символов. В рамках этой поправки под запрет также попадут игры, пропагандирующие ЛГБТ.