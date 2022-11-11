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В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

Ведомости

Власти Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленного птичьего гриппа на АО «Птицефабрика “Островная”». Постановление, подписанное мэром города Сергеем Надсадиным, опубликовано на сайте администрации областного центра.

«Ввести на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" режим "Чрезвычайная ситуация"», — говорится в документе.

Кроме того, Надсадин постановил установить местный уровень реагирования на ЧС, чтобы ликвидировать последствия вспышки птичьего гриппа. Уточняется, что зоной ЧС определена территория птицефабрики в радиусе 5 км от очага заражения.

На введенный режим ЧС в городе обратило внимание агентство «Сах.ком». Издание пишет, что постановление было подписано еще 5 ноября, однако опубликовали его только 11 ноября. Агентство утверждает, что ежедневно мониторит сайт администрации, сегодня документ появился «словно ниоткуда», добавили в «Сах.ком».

2 ноября в пресс-службе птицефабрики сообщили, что в одном из цехов бройлерной площадки «произошел падеж птицы». Отмечается, что пробы были направлены в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию, там выявили птичий грипп. В пресс-службе подчеркнули, что птицефабрика предприняла меры для обеспечения безопасности жителей Южно-Сахалинска. В частности, введен карантин, проведено обеззараживание помещений предприятия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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