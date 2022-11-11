В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

2 ноября в пресс-службе птицефабрики сообщили, что в одном из цехов бройлерной площадки «произошел падеж птицы». Отмечается, что пробы были направлены в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию, там выявили птичий грипп. В пресс-службе подчеркнули, что птицефабрика предприняла меры для обеспечения безопасности жителей Южно-Сахалинска. В частности, введен карантин, проведено обеззараживание помещений предприятия.