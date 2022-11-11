В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа
Власти Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленного птичьего гриппа на АО «Птицефабрика “Островная”». Постановление, подписанное мэром города Сергеем Надсадиным, опубликовано на сайте администрации областного центра.
«Ввести на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" режим "Чрезвычайная ситуация"», — говорится в документе.
Кроме того, Надсадин постановил установить местный уровень реагирования на ЧС, чтобы ликвидировать последствия вспышки птичьего гриппа. Уточняется, что зоной ЧС определена территория птицефабрики в радиусе 5 км от очага заражения.
На введенный режим ЧС в городе обратило внимание агентство «Сах.ком». Издание пишет, что постановление было подписано еще 5 ноября, однако опубликовали его только 11 ноября. Агентство утверждает, что ежедневно мониторит сайт администрации, сегодня документ появился «словно ниоткуда», добавили в «Сах.ком».
2 ноября в пресс-службе птицефабрики сообщили, что в одном из цехов бройлерной площадки «произошел падеж птицы». Отмечается, что пробы были направлены в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию, там выявили птичий грипп. В пресс-службе подчеркнули, что птицефабрика предприняла меры для обеспечения безопасности жителей Южно-Сахалинска. В частности, введен карантин, проведено обеззараживание помещений предприятия.
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