В Москве 12 ноября зафиксировали температурный рекорд

По данным метеобюро, предыдущий температурный рекорд в этот день был установлен в 2010 г., тогда в Москве потеплело до 9,3 градуса. Сегодня температура воздуха в столице на 9-10 градусов превысит среднеклиматическую норму, добавили в метеобюро. Окончательное значение температурного рекорда станет известно к концу дня.