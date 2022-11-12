В Москве 12 ноября зафиксировали температурный рекорд
В Москве побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, воздух на главной метеостанции ВДНХ к 10:00 часам 12 ноября прогрелся до 9,6 градуса, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
«В городе побит температурный рекорд для 12 ноября за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений», — сообщили агентству.
По данным метеобюро, предыдущий температурный рекорд в этот день был установлен в 2010 г., тогда в Москве потеплело до 9,3 градуса. Сегодня температура воздуха в столице на 9-10 градусов превысит среднеклиматическую норму, добавили в метеобюро. Окончательное значение температурного рекорда станет известно к концу дня.
В субботу порывы западного ветра будут достигать 10-15 м/с, к вечеру — 17 м/с, сообщил также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«В воскресенье, с приближением холодного атмосферного фронта, предвещающего скорую метеорологическую зиму, ветер станет еще сильнее и в порывах датчики мгновенной скорости будут фиксировать 17-22 м/с. Такой напор воздушного потока эквивалентен силе с давлением 30-40 кг на метр квадратный, из-за чего ожидается высокая вероятность падения деревьев и шатких конструкций», — написал Тишковец.