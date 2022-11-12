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Общество

В Москве 12 ноября зафиксировали температурный рекорд

Ведомости

В Москве побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, воздух на главной метеостанции ВДНХ к 10:00 часам 12 ноября прогрелся до 9,6 градуса, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«В городе побит температурный рекорд для 12 ноября за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений», — сообщили агентству.

По данным метеобюро, предыдущий температурный рекорд в этот день был установлен в 2010 г., тогда в Москве потеплело до 9,3 градуса. Сегодня температура воздуха в столице на 9-10 градусов превысит среднеклиматическую норму, добавили в метеобюро. Окончательное значение температурного рекорда станет известно к концу дня.

В субботу порывы западного ветра будут достигать 10-15 м/с, к вечеру — 17 м/с, сообщил также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В воскресенье, с приближением холодного атмосферного фронта, предвещающего скорую метеорологическую зиму, ветер станет еще сильнее и в порывах датчики мгновенной скорости будут фиксировать 17-22 м/с. Такой напор воздушного потока эквивалентен силе с давлением 30-40 кг на метр квадратный, из-за чего ожидается высокая вероятность падения деревьев и шатких конструкций», — написал Тишковец.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных