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Страны G20 договорились о создании «Фонда пандемий»

Ведомости

Страны G20 смогли договориться о создании «Фонда пандемий» вопреки геополитическим разногласиям, заявил министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин. Об этом пишет «РИА Новости».

Такое заявление Садикин сделал на пресс-конференции по итогам второй встречи министров финансов и здравоохранения стран G20. На ней обсуждалось формирование фонда, в рамках которого будет оказываться помощь развивающимся странам в приобретении вакцин и медикаментов при пандемиях.

«Все решения "двадцатки" принимаются исключительно консенсусом. Вот смотрите: очень трудно достичь консенсуса в нынешней геополитической ситуации. Но в этой геополитической ситуации мы сумели достичь консенсуса по созданию фонда, и это самое важное», – сказал Садикин.

Ранее в пресс-службе Минфина России сообщили, что министры на встрече G20 прорабатывают создание нового механизма финансирования в виде фонда финансового посредничества при Всемирном банке. «Новый траст-фонд призван дополнить действующую глобальную систему здравоохранения и содействовать мерам по борьбе с новыми угрозами в сфере здравоохранения», – уточнялось в сообщении пресс-службы.

Министр финансов России Антон Силуанов на этой встрече выступил за сохранение центральной роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире, а также напомнил о важности взаимодействия между странами в этой сфере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных