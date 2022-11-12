Страны G20 договорились о создании «Фонда пандемий»
Страны G20 смогли договориться о создании «Фонда пандемий» вопреки геополитическим разногласиям, заявил министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин. Об этом пишет «РИА Новости».
Такое заявление Садикин сделал на пресс-конференции по итогам второй встречи министров финансов и здравоохранения стран G20. На ней обсуждалось формирование фонда, в рамках которого будет оказываться помощь развивающимся странам в приобретении вакцин и медикаментов при пандемиях.
«Все решения "двадцатки" принимаются исключительно консенсусом. Вот смотрите: очень трудно достичь консенсуса в нынешней геополитической ситуации. Но в этой геополитической ситуации мы сумели достичь консенсуса по созданию фонда, и это самое важное», – сказал Садикин.
Ранее в пресс-службе Минфина России сообщили, что министры на встрече G20 прорабатывают создание нового механизма финансирования в виде фонда финансового посредничества при Всемирном банке. «Новый траст-фонд призван дополнить действующую глобальную систему здравоохранения и содействовать мерам по борьбе с новыми угрозами в сфере здравоохранения», – уточнялось в сообщении пресс-службы.
Министр финансов России Антон Силуанов на этой встрече выступил за сохранение центральной роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире, а также напомнил о важности взаимодействия между странами в этой сфере.