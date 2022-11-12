Страны G20 договорились о создании «Фонда пандемий»

Такое заявление Садикин сделал на пресс-конференции по итогам второй встречи министров финансов и здравоохранения стран G20. На ней обсуждалось формирование фонда, в рамках которого будет оказываться помощь развивающимся странам в приобретении вакцин и медикаментов при пандемиях.