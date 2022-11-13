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Общество

В Белоруссии опровергли данные о переполненных из-за российских солдат больницах

Ведомости

Минздрав Белоруссии заявил, что появившаяся информация о якобы переполненном коечном фонде в Брестской области республики не соответствует действительности. Ранее о том, что местные больницы перегружены из-за лечения российских военнослужащих, сообщил генштаб вооруженных сил Украины.

«Система здравоохранения — это бренд Беларуси! А что касается учреждений здравоохранения Брестской области, то, уважаемые пациенты, не слушайте никого и просто приезжайте! Мы приглашаем пациентов из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины для прохождения любого спектра медицинских обследования, процедур, хирургических вмешательств», — говорится в Telegram-канале белорусского ведомства. 

13 ноября Генштаб ВСУ сообщил о значительном усилении «социального напряжения» в Брестской области, где размещаются прибывающие подразделения Вооруженных сил РФ. Утверждалось, что больницы там «перегружены работой с российскими военнослужащими», а врачи «вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики».

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики, их общая численность составит 9000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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