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Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», – сказал Песков.

Ранее днем врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Генпрокуратура России проверит обстоятельства отправки в военную часть под Херсоном школьника Никиты Гладких, который ранее вернулся с фронта. Как пояснил Пушилин, к моменту начала спецоперации Никите уже было 18 лет, но он еще был школьником и имел право продолжать учебу.

«Вместо этого он оказался в расположении действующей военной части под Херсоном, откуда мы его и забрали. В настоящий момент проверку обстоятельств дела проводит Генеральная прокуратура», — написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР, добавив, что «подобные факты, допущенные во время мобилизации, являются преступными».

Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Мобилизация началась из-за постоянного нарушения режима прекращения огня, а также, как подчеркнул глава республики, «имеющихся у Киева планов» по военному наступлению на неподконтрольные территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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