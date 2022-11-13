Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

Ранее днем врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Генпрокуратура России проверит обстоятельства отправки в военную часть под Херсоном школьника Никиты Гладких, который ранее вернулся с фронта. Как пояснил Пушилин, к моменту начала спецоперации Никите уже было 18 лет, но он еще был школьником и имел право продолжать учебу.