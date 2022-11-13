Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», – сказал Песков.
Ранее днем врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Генпрокуратура России проверит обстоятельства отправки в военную часть под Херсоном школьника Никиты Гладких, который ранее вернулся с фронта. Как пояснил Пушилин, к моменту начала спецоперации Никите уже было 18 лет, но он еще был школьником и имел право продолжать учебу.
«Вместо этого он оказался в расположении действующей военной части под Херсоном, откуда мы его и забрали. В настоящий момент проверку обстоятельств дела проводит Генеральная прокуратура», — написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР, добавив, что «подобные факты, допущенные во время мобилизации, являются преступными».
Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Мобилизация началась из-за постоянного нарушения режима прекращения огня, а также, как подчеркнул глава республики, «имеющихся у Киева планов» по военному наступлению на неподконтрольные территории.