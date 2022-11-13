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Фальков проведет совещание с ректорами вузов новых территорий

Ведомости

На следующей неделе министр науки и высшего образования России Валерий Фальков проведет совещание в режиме видеоконференцсвязи с ректорами вузов новых территорий, сообщил «Ведомостям» собеседник в «Единой России» и подтвердила ректор Донецкого национального университета (ДонНУ) Светлана Беспалова.

В российские учебные заведения за пределами новых регионов, где были предусмотрены квоты для абитуриентов с Донбасса, поступило 800 человек, сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию единоросс Александр Мажуга. Предложенная квота по устройству за пределами регионов не была использована полностью в рамках приемной кампании, говорит он: «Мобильность студентов это очень важно. Думаю, сейчас важно создать условия, чтобы ребята из новых регионов поступали в университеты на своих территориях. Но при этом всегда имели возможность выбора».

Всего на территории новых регионов работает 29 высших учебных заведений, в которых обучается почти 100 000 студентов. В 2022 г. на первый курс вузов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области поступило почти 30 000 студентов.

По словам Мажуги, главным вопросом на настоящий момент, помимо обеспечения студентов и преподавателей, является проведение полной оценки состояния имущественного комплекса вузов и НИИ, но в настоящий момент это сделать сложно. «Мы как депутаты, будем работать над тем, чтобы все университеты были хорошо оборудованы. Это потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. При обсуждении законопроекта о федеральном бюджете на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. мы акцентировали внимание Минфина на эти вопросы», – сказал он. Профильное ведомство работает как над оценкой состояния вузов, говорит депутат.

«Ведомости» направили запрос в министерство науки и высшего образования.

В Мариуполе (ДНР) 11 ноября при участии профильных региональных министров, ректоров и др. прошел педагогический совет, на котором обсуждался закон «Об особенностях правового регулирования вопросов системы образования и науки» в новых регионах. По словам председателя комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, на совете договорились о создании в каждом новом субъекте «педагогического ядра» – профильного колледжа, вуза и института повышения квалификации, который позволит «полностью охватить кадровый педагогический потенциал».

По словам депутата, педагоги изъявили желание получить дополнительное образование. ДНР И ЛНР обучались по российским стандартам восемь лет и прошли адаптацию, а «в Запорожской и Херсонской области свои особенности», пояснила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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