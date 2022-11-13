Фальков проведет совещание с ректорами вузов новых территорий

В российские учебные заведения за пределами новых регионов, где были предусмотрены квоты для абитуриентов с Донбасса, поступило 800 человек, сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию единоросс Александр Мажуга. Предложенная квота по устройству за пределами регионов не была использована полностью в рамках приемной кампании, говорит он: «Мобильность студентов это очень важно. Думаю, сейчас важно создать условия, чтобы ребята из новых регионов поступали в университеты на своих территориях. Но при этом всегда имели возможность выбора».