В России сократили 200 маршрутов общественного транспорта

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули высокотехнологический сектор и автомобилестроение. В частности, в простой на два месяца уходил Тихвинский вагоностроительный завод. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо развивать «собственное производство в транспортной сфере». По его словам, речь идет не только об авиации, но и об общественном транспорте, морских судах и др.