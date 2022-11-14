В России сократили 200 маршрутов общественного транспорта
Согласно рейтингу, лидером по качеству транспорта в России стала Пермь (73 балла из 100), за ней следует Новокузнецк (72,8 балла), замыкает тройку Екатеринбург (72,7 балла). Отмечается, что Москву в рейтинг включили вне зачета (у столицы 83 балла), поскольку финансовых и технологических возможностей у местных властей больше.
При этом, по данным Simetra, общее число маршрутов сократилось почти на 4%. Уточняется, что власти крупнейших городов отказались от 190 автобусных линий и 10 троллейбусных.
Кроме того, уменьшилось и число транспорта, заправляемого для работы в российских городах. Так, количество автобусов сократилось на 7% (с 61 000 до 56 700), парк троллейбусов и трамваев в сумме уменьшился на 3% (с 11 900 до 11 600).
По мнению руководителя группы общественного транспорта Simetra Юрия Сурнина, снижение показателей может свидетельствовать о стагнации систем городских пассажирских перевозок. Непростую ситуацию, возникшую в сфере транспорта, также подтвердил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. Он пояснил, что на работу производителей подвижного состава и операторов перевозок негативно повлияли перебои с поставками комплектующих, разрыв логистических цепочек, рост цен и другие факторы.
В пресс-службе Минтранса комментировать результаты исследования компании не стали, но отметили, что из бюджета продолжают выделяться средства на обновление транспорта в городах России.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули высокотехнологический сектор и автомобилестроение. В частности, в простой на два месяца уходил Тихвинский вагоностроительный завод. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо развивать «собственное производство в транспортной сфере». По его словам, речь идет не только об авиации, но и об общественном транспорте, морских судах и др.
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