Газета
Общество

В России сократили 200 маршрутов общественного транспорта

Ведомости

За последний год в 84 крупнейших городах России стало на 200 маршрутов наземного общественного транспорта меньше. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинг городов по качеству общественного транспорта, который подготовила компания Simetra (занимается транспортным моделированием). 

Согласно рейтингу, лидером по качеству транспорта в России стала Пермь (73 балла из 100), за ней следует Новокузнецк (72,8 балла), замыкает тройку Екатеринбург (72,7 балла). Отмечается, что Москву в рейтинг включили вне зачета (у столицы 83 балла), поскольку финансовых и технологических возможностей у местных властей больше.

При этом, по данным Simetra, общее число маршрутов сократилось почти на 4%. Уточняется, что власти крупнейших городов отказались от 190 автобусных линий и 10 троллейбусных. 

Кроме того, уменьшилось и число транспорта, заправляемого для работы в российских городах. Так, количество автобусов сократилось на 7% (с 61 000 до 56 700), парк троллейбусов и трамваев в сумме уменьшился на 3% (с 11 900 до 11 600). 

По мнению руководителя группы общественного транспорта Simetra Юрия Сурнина, снижение показателей может свидетельствовать о стагнации систем городских пассажирских перевозок. Непростую ситуацию, возникшую в сфере транспорта, также подтвердил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. Он пояснил, что на работу производителей подвижного состава и операторов перевозок негативно повлияли перебои с поставками комплектующих, разрыв логистических цепочек, рост цен и другие факторы.

В пресс-службе Минтранса комментировать результаты исследования компании не стали, но отметили, что из бюджета продолжают выделяться средства на обновление транспорта в городах России. 

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули высокотехнологический сектор и автомобилестроение. В частности, в простой на два месяца уходил Тихвинский вагоностроительный завод. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо развивать «собственное производство в транспортной сфере». По его словам, речь идет не только об авиации, но и об общественном транспорте, морских судах и др.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных