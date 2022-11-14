Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Голод»

«Голод» — это документальный фильм Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной, который рассказывает о голоде 1920-х гг. в СССР. Как отметили создатели картины, в фильме эксперты из разных стран, не только объясняют причины голода, «они рассказывают о человечности, которая стирала границы между государствами и народами».