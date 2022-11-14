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Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Голод»

Ведомости

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», которое рассказывает о голоде 1920-х годов в СССР, передает пресс-служба ведомства.

«Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан», — отмечается в заявлении (цитата по «Интерфакс»). В министерстве отметили, что граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации.

«Все это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения», — заключили в Минкульте.

Автор сценария фильма Александр Архангельский ранее пояснил, что отзыв прокатного удостоверения не означает запрета на показ в принципе – закон разрешает демонстрацию без удостоверения «исключительно в культурно-просветительских целях в рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные образовательные программы».

«Плюс разрешено платное скачивание в онлайн-магазинах. Но это означает, что на большом экране, для которого фильм снят, показывать его в России больше нельзя», — написал Архангельский на странице в соцсетях.

«Голод» — это документальный фильм Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной, который рассказывает о голоде 1920-х гг. в СССР. Как отметили создатели картины, в фильме эксперты из разных стран, не только объясняют причины голода, «они рассказывают о человечности, которая стирала границы между государствами и народами».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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