Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Голод»
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», которое рассказывает о голоде 1920-х годов в СССР, передает пресс-служба ведомства.
«Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан», — отмечается в заявлении (цитата по «Интерфакс»). В министерстве отметили, что граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации.
«Все это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения», — заключили в Минкульте.
Автор сценария фильма Александр Архангельский ранее пояснил, что отзыв прокатного удостоверения не означает запрета на показ в принципе – закон разрешает демонстрацию без удостоверения «исключительно в культурно-просветительских целях в рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные образовательные программы».
«Плюс разрешено платное скачивание в онлайн-магазинах. Но это означает, что на большом экране, для которого фильм снят, показывать его в России больше нельзя», — написал Архангельский на странице в соцсетях.
«Голод» — это документальный фильм Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной, который рассказывает о голоде 1920-х гг. в СССР. Как отметили создатели картины, в фильме эксперты из разных стран, не только объясняют причины голода, «они рассказывают о человечности, которая стирала границы между государствами и народами».
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