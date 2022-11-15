Росфинмониторинг внес сооснователя «Диссернета» Заякина в перечень террористов

Заякин был задержан в конце августа в своей квартире в Москве по делу о финансировании экстремистской деятельности, возбужденного из-за перевода денежных средств структурам оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).