Росфинмониторинг внес сооснователя «Диссернета» Заякина в перечень террористов
Росфинмониторинг внес сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства.
Заякин был задержан в конце августа в своей квартире в Москве по делу о финансировании экстремистской деятельности, возбужденного из-за перевода денежных средств структурам оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Тогда суд запретил ему выходить из дома с восьми часов вечера до восьми утра, общаться с фигурантами дела, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом.
В конце октября Заякин был объявлен в федеральный розыск.
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