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Росфинмониторинг внес сооснователя «Диссернета» Заякина в перечень террористов

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Росфинмониторинг внес сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства.

Заякин был задержан в конце августа в своей квартире в Москве по делу о финансировании экстремистской деятельности, возбужденного из-за перевода денежных средств структурам оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Тогда суд запретил ему выходить из дома с восьми часов вечера до восьми утра, общаться с фигурантами дела, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом.

В конце октября Заякин был объявлен в федеральный розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных