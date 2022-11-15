Патрушев сообщил о 23 терактах в ЦФО с начала года

Патрушев отметил, что количество преступлений, совершенных при помощи огнестрельного оружия и боеприпасов, увеличилось на 80%. Он указал на важность «обеспечить предупреждение преступных посягательств на безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов», и на необходимость уделять внимание охране объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Помимо этого Патрушев отметил важность «переоценки их [объектов] уязвимости в зависимости от характера угроз и установления соответствующего уровня безопасности».