Патрушев сообщил о 23 терактах в ЦФО с начала года
С начала 2022 г. в Центральном федеральном округе (ЦФО) было совершено 23 теракта, 28 преступлений террористической направленности были предотвращены, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам безопасности ЦФО.
«В текущем году в округе совершено 23 террористических акта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Патрушев отметил, что количество преступлений, совершенных при помощи огнестрельного оружия и боеприпасов, увеличилось на 80%. Он указал на важность «обеспечить предупреждение преступных посягательств на безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов», и на необходимость уделять внимание охране объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Помимо этого Патрушев отметил важность «переоценки их [объектов] уязвимости в зависимости от характера угроз и установления соответствующего уровня безопасности».
Ранее в октябре ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте транспортно-логистического терминала в Брянске. В ходе операции был задержан гражданин Украины, работавший на СБУ. Помимо этого ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство, которое диверсант планировал заложить на одном из складов объекта и взорвать его.
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