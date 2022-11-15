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Общество

Патрушев сообщил о 23 терактах в ЦФО с начала года

Ведомости

С начала 2022 г. в Центральном федеральном округе (ЦФО) было совершено 23 теракта, 28 преступлений террористической направленности были предотвращены, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам безопасности ЦФО.

«В текущем году в округе совершено 23 террористических акта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).

Патрушев отметил, что количество преступлений, совершенных при помощи огнестрельного оружия и боеприпасов, увеличилось на 80%. Он указал на важность «обеспечить предупреждение преступных посягательств на безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов», и на необходимость уделять внимание охране объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Помимо этого Патрушев отметил важность «переоценки их [объектов] уязвимости в зависимости от характера угроз и установления соответствующего уровня безопасности».

Ранее в октябре ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте транспортно-логистического терминала в Брянске. В ходе операции был задержан гражданин Украины, работавший на СБУ. Помимо этого ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство, которое диверсант планировал заложить на одном из складов объекта и взорвать его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных