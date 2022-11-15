Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы»

На заседании Российского организационного комитета «Победа» ученый отметил, что Мелитополь в годы Великой Отечественной войны был основным узлом сопротивления в ходе Донбасской операции. Его взятие советскими войсками осенью 1943 г. позволило блокировать с суши крымскую группировку немцев, что создало условия для освобождения Крыма и юга правобережной Украины. Освобождение же Мариуполя в 1943 г. предопределило дальнейший ход всей военной операции на Украине, подчеркнул он.