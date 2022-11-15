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Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю в ДНР и Мелитополю в Запорожской области почетного звания «Город воинской славы». Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить...почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы"», – говорится в тексте указов.

Рассмотреть вопрос о присвоении почетного звания Мариуполю и Мелитополю ранее сегодня Путина попросил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. 

На заседании Российского организационного комитета «Победа» ученый отметил, что Мелитополь в годы Великой Отечественной войны был основным узлом сопротивления в ходе Донбасской операции. Его взятие советскими войсками осенью 1943 г. позволило блокировать с суши крымскую группировку немцев, что создало условия для освобождения Крыма и юга правобережной Украины. Освобождение же Мариуполя в 1943 г. предопределило дальнейший ход всей военной операции на Украине, подчеркнул он.

Красников также предложил присвоить звание «Город трудовой доблести» Орску, Якутску, Златоусту, Астрахани, Вологде, Норильску и Каспийску. 

«Такая широкая география наглядно подтверждает, что в годы Великой Отечественной войны вся страна представляла собой единый трудовой фронт. Каждый из городов-претендентов вписал собственную страницу в Великую Победу, использовал весь свой региональный потенциал и отраслевую специфику», – пояснил глава РАН.

Имена городов, удостоенных звания «Город воинской славы», высечены на гранитной стеле в Александровском саду у Кремлевской стены. Таким образом, сегодня число этих городов увеличилось до 47.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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