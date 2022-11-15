Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы»
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю в ДНР и Мелитополю в Запорожской области почетного звания «Город воинской славы». Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.
«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить...почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы"», – говорится в тексте указов.
Рассмотреть вопрос о присвоении почетного звания Мариуполю и Мелитополю ранее сегодня Путина попросил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
На заседании Российского организационного комитета «Победа» ученый отметил, что Мелитополь в годы Великой Отечественной войны был основным узлом сопротивления в ходе Донбасской операции. Его взятие советскими войсками осенью 1943 г. позволило блокировать с суши крымскую группировку немцев, что создало условия для освобождения Крыма и юга правобережной Украины. Освобождение же Мариуполя в 1943 г. предопределило дальнейший ход всей военной операции на Украине, подчеркнул он.
Красников также предложил присвоить звание «Город трудовой доблести» Орску, Якутску, Златоусту, Астрахани, Вологде, Норильску и Каспийску.
«Такая широкая география наглядно подтверждает, что в годы Великой Отечественной войны вся страна представляла собой единый трудовой фронт. Каждый из городов-претендентов вписал собственную страницу в Великую Победу, использовал весь свой региональный потенциал и отраслевую специфику», – пояснил глава РАН.
Имена городов, удостоенных звания «Город воинской славы», высечены на гранитной стеле в Александровском саду у Кремлевской стены. Таким образом, сегодня число этих городов увеличилось до 47.
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