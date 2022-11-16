Москва, Петербург и Томская область возглавили рейтинг научно-технологического развития
Национальный рейтинг научно-технологического развития регионов за 2021 г. возглавили Москва, Санкт-Петербург и Томская область, об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«Рейтинг <...> позволит субъектам разработать собственные инновационные технологии и ускорить достижение технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент страны. В этом году лидерами национального рейтинга научно-технологического развития стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область», — сказал Чернышенко.
Помимо этого, в топ-10 рейтинга вошли республики Башкортостан, и Татарстан, а также Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области.
Уточняется, что всего для составления рейтинга используются 33 показателя, которые сгруппированы по 3 блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. Они рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга, а также официальных интернет-порталов профильных организаций и институтов развития.
Рейтинг был сформирован по поручению президента России Владимира Путина, которое он отдал в феврале. Эта задача вошла в перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.
По словам Чернышенко, главная цель рейтинга состоит в том, чтобы «стимулировать регионы изменять подходы к формированию научно-технологической среды». Предполагается, что рейтинг будет составляться ежегодно и публиковаться до 1 октября.
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