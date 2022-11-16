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Москва, Петербург и Томская область возглавили рейтинг научно-технологического развития

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Национальный рейтинг научно-технологического развития регионов за 2021 г. возглавили Москва, Санкт-Петербург и Томская область, об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Рейтинг <...> позволит субъектам разработать собственные инновационные технологии и ускорить достижение технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент страны. В этом году лидерами национального рейтинга научно-технологического развития стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область», — сказал Чернышенко.

Помимо этого, в топ-10 рейтинга вошли республики Башкортостан, и Татарстан, а также Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области.

Уточняется, что всего для составления рейтинга используются 33 показателя, которые сгруппированы по 3 блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. Они рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга, а также официальных интернет-порталов профильных организаций и институтов развития.

Рейтинг был сформирован по поручению президента России Владимира Путина, которое он отдал в феврале. Эта задача вошла в перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

По словам Чернышенко, главная цель рейтинга состоит в том, чтобы «стимулировать регионы изменять подходы к формированию научно-технологической среды». Предполагается, что рейтинг будет составляться ежегодно и публиковаться до 1 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных