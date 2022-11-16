Москва, Петербург и Томская область возглавили рейтинг научно-технологического развития

Уточняется, что всего для составления рейтинга используются 33 показателя, которые сгруппированы по 3 блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. Они рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга, а также официальных интернет-порталов профильных организаций и институтов развития.