Нарисовавшего на картине глаза экс-охранника «Ельцин Центра» оправдали
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отменил вынесенный ранее приговор в отношении бывшего охранника «Ельцин Центра» Александра Васильева, который испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, пририсовав изображенным на ней людям глаза, сообщает ТАСС.
«Суд приговорил отменить приговор в отношении Васильева. Оправдать его в связи с отсутствием в действиях состава преступления», – заявил на заседании судья.
Ранее Васильева приговорили к 180 часам исправительных работ и принудительному амбулаторному лечению у психиатра. Оба эти решения были отменены сегодня.
Инцидент произошел 7 декабря, Васильев нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Лепорской «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в «Ельцин Центре». Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о вандализме и порче имущества в общественном месте (ч. 1 ст. 214 УК РФ).
Когда выяснилось, что картину испортил Васильев, тот заявил, что подрисовать картине глаза его попросили подростки, якобы он слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз. Однако на кадрах с видеокамер, которые были впервые показаны в суде, вокруг никого не было. На вопрос судьи, почему он оглядывался, мужчина ответить не смог, ссылаясь на плохие память и самочувствие.
До этого в августе адвокат подсудимого Алексей Бушмаков сообщил, что Васильев уже отправил извинения о содеянном на электронную почту Третьяковской галереи и пожертвовал в фонд учреждения 5000 руб., половину своей пенсии. Также он отметил, что сейчас картина полностью отреставрирована. Третьяковская галерея отказалась примириться с охранником.
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