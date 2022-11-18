Нарисовавшего на картине глаза экс-охранника «Ельцин Центра» оправдали

Когда выяснилось, что картину испортил Васильев, тот заявил, что подрисовать картине глаза его попросили подростки, якобы он слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз. Однако на кадрах с видеокамер, которые были впервые показаны в суде, вокруг никого не было. На вопрос судьи, почему он оглядывался, мужчина ответить не смог, ссылаясь на плохие память и самочувствие.