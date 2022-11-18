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В МЧС сообщили о прибытии 4,8 млн беженцев с территории Украины и Донбасса

Ведомости

Почти 4,8 млн беженцев прибыли с территории Украины и Донбасса с 18 февраля, об этом сообщил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите прав человека в сфере миграции, передает ТАСС.

«Через пункты пропуска на территорию РФ прибыли свыше 4,79 млн человек, в том числе более 712 000 детей», — сказал он. По его словам, украинским беженцам было выплачено около 11,1 млрд руб.

В конце августа президент России Владимир Путин своим указом установил для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячные выплаты, в том числе пенсионные, в 10 000 руб. В документе также речь шла о соцвыплатах инвалидам в 10 000 руб., ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 руб., а также выплате 10 000 руб. беременным женщинам и 20 000 при рождении ребенка.

30 сентября президент России и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав России. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов будет действовать до 1 января 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных