В МЧС сообщили о прибытии 4,8 млн беженцев с территории Украины и Донбасса
Почти 4,8 млн беженцев прибыли с территории Украины и Донбасса с 18 февраля, об этом сообщил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите прав человека в сфере миграции, передает ТАСС.
«Через пункты пропуска на территорию РФ прибыли свыше 4,79 млн человек, в том числе более 712 000 детей», — сказал он. По его словам, украинским беженцам было выплачено около 11,1 млрд руб.
В конце августа президент России Владимир Путин своим указом установил для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячные выплаты, в том числе пенсионные, в 10 000 руб. В документе также речь шла о соцвыплатах инвалидам в 10 000 руб., ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 руб., а также выплате 10 000 руб. беременным женщинам и 20 000 при рождении ребенка.
30 сентября президент России и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав России. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов будет действовать до 1 января 2026 г.
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