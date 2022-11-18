Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Шихман и Noize MC
Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, журналистку Ирину Шихман и музыканта Noize MС (Иван Алексеев), следует из обновлений на сайте ведомства.
В реестр также были включены основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Карпук (Левиев), политики Вячеслав Мальцев и Михаил Светов, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин (включен в перечень террористов и экстремистов), юрист Олимпиада Усанова, правозащитник Ирек Биккинин и главред Republic (признано СМИ-иноагентом) Дмитрий Колезев.
В конце октября иноагентами стали бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, вдова бизнесмена Дмитрия Босова Катерина Босов, один из основателей запрещенной в России организации «Башкорт» Руслан Габбасов и политик Семен Кочкин, гендиректор «Трансперенси Интернейшнл Россия» Илья Шуманов и журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. Первыми в него вошли журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.
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