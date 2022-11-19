Число погибших при обрушении дома на Сахалине возросло до восьми

Взрыв бытового газа в угловом подъезде пятиэтажного дома произошел в 05.03 мск. «РИА Новости» со ссылкой на местные власти сообщали, что причиной взрыва могли стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. На место обрушения дома были направлены борт санавиации и вертолет МЧС, писал Лимаренко. По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в Тымовское также вылетел вертолет Ми-8 МЧС. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 59 человек и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения.