Губернатор Сахалина сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме
Количество погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Тымовское достигло девяти, среди них четверо детей. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
«На данный момент подтверждена информация о 9 погибших, из них 4 — дети», — написал он.
Взрыв бытового газа в угловом подъезде пятиэтажного дома произошел в 05.03 мск 19 ноября. «РИА Новости» со ссылкой на местные власти сообщали, что причиной взрыва могли стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. На место обрушения дома были направлены борт санавиации и вертолет МЧС, сообщал ранее Лимаренко. По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в Тымовское также вылетел вертолет Ми-8 МЧС. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 59 человек и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения. Разбор завалов и поиск людей продолжается.
После происшествия губернатор встретился с жильцами, которые лишились квартир и имущества в результате обрушения дома. Власти пообещали, что людям предоставят временное, а затем и постоянное жилье, а на неотложные нужды выделят по 30 000 руб. от администрации города. Кроме того, потерявшие жилье семьи получат по 500 000 руб. Родственникам погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, — по 400 000 руб., уточнил Лимаренко.