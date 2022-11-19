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Губернатор Сахалина сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Ведомости

Количество погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Тымовское достигло девяти, среди них четверо детей. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«На данный момент подтверждена информация о 9 погибших, из них 4 — дети», — написал он.

Взрыв бытового газа в угловом подъезде пятиэтажного дома произошел в 05.03 мск 19 ноября. «РИА Новости» со ссылкой на местные власти сообщали, что причиной взрыва могли стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. На место обрушения дома были направлены борт санавиации и вертолет МЧС, сообщал ранее Лимаренко. По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в Тымовское также вылетел вертолет Ми-8 МЧС. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 59 человек и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения. Разбор завалов и поиск людей продолжается.

После происшествия губернатор встретился с жильцами, которые лишились квартир и имущества в результате обрушения дома. Власти пообещали, что людям предоставят временное, а затем и постоянное жилье, а на неотложные нужды выделят по 30 000 руб. от администрации города. Кроме того, потерявшие жилье семьи получат по 500 000 руб. Родственникам погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, — по 400 000 руб., уточнил Лимаренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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