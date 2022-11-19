В Ленинградской области после взрыва на газопроводе произошел пожар
В районе Мурино Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево произошел сильный пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет», — написал губернатор.
Причины взрыва устанавливаются.
Ранее местные жители сообщали о «столбе огня и сильнейшем гуле», пишет «Фонтанка».
Данных о пострадавших пока не поступало, передает ТАСС.