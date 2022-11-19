Причиной возгорания газопровода в Ленинградской области стала разгерметизация
На загоревшемся во Всеволожском районе Ленинградской области газопроводе произошла разгерметизация, сообщило МЧС России.
«Во Всеволожском районе Ленинградской области огнеборцы ликвидируют пожар на газопроводе. Произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием», — говорится в сообщении МЧС.
19 ноября в районе Мурино Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево произошел сильный пожар. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Он также заявил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Дрозденко также проинформировал, что давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
По данным правительства Ленинградской области, в настоящее время выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода.
Следственный комитет РФ сообщил ТАСС, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.