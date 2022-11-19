Пожар на газопроводе под Санкт-Петербургом не повлиял на теплоснабжение города
Взрыв и возгорание на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области не повлияли на теплоснабжение Санкт-Петербурга, заявили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
«В связи с возгоранием на газопроводе высокого давления "Белоусово-Ленинград" Северная ТЭЦ, обеспечивающая тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, переведена на питание от резервного газопровода. Остальные котельные работают в штатном режиме. Инцидент не повлиял на теплоснабжение города», — сообщили в комитете по энергетике на странице в соцсети «ВКонтакте».
19 ноября в районе Мурино Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево произошел сильный пожар. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Он также заявил, что пострадавших в результате инцидента нет. Через несколько часов после начала пожара экстренные службы ликвидировали открытое горение.
Дрозденко проинформировал, что давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска была переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.