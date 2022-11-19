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Пожар на газопроводе под Санкт-Петербургом не повлиял на теплоснабжение города

Ведомости

Взрыв и возгорание на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области не повлияли на теплоснабжение Санкт-Петербурга, заявили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

«В связи с возгоранием на газопроводе высокого давления "Белоусово-Ленинград" Северная ТЭЦ, обеспечивающая тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, переведена на питание от резервного газопровода. Остальные котельные работают в штатном режиме. Инцидент не повлиял на теплоснабжение города», — сообщили в комитете по энергетике на странице в соцсети «ВКонтакте».

19 ноября в районе Мурино Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево произошел сильный пожар. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Он также заявил, что пострадавших в результате инцидента нет. Через несколько часов после начала пожара экстренные службы ликвидировали открытое горение.

Дрозденко проинформировал, что давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска была переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных