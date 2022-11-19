Молдавия закупила за неделю 30 млн куб. м газа для пополнения резервов на зиму
Молдавская госкомпания Energocom за неделю закупила еще 30 млн куб. м газа, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
Он отметил, что таким образом запасы Молдавии составили 187 млн куб. м газа – по его словам, этого объема хватит примерно на один месяц и три недели зимы. «Мы продолжим увеличивать резервы в ближайшие недели», – заявил он.
Он уточнил, что стратегический запас угля в стране составляет 100%, также Молдавия взаимодействует с рынком электроэнергии Румынии и планирует получить доступ к болгарскому рынку.
2 ноября компания Energocom закупила 5,6 млн кубометров природного газа, которые были переданы через пункт сдачи Буднице в Словакии на границе с Украиной, сообщал Спыну. Запасы газа в Молдавии достигли объема в 157 млн кубометров.
Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что «Газпром» сократил поставки газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».