Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Единое пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ).
Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения. Закон вступит в силу 1 января 2023 г.
Планы ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми в конце сентября анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда же министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что на эти цели выделят 1,7 трлн руб. из федерального и регионального бюджетов.
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