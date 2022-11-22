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В полицейском участке на юге Таиланда подорвали бомбу

Ведомости

Неизвестные подорвали заминированный автомобиль, находившийся на территории полицейского участка на юге Таиланда, передает Reuters.

В результате происшествия погиб один полицейский, еще 29 человек, в том числе гражданские, получили ранения. 

Ответственность за теракт никто на себя пока не взял. На юге Таиланда уже долгое время продолжается конфликт между государством и местными сепаратистскими радикальными группировками, выступающими за независимость преимущественно мусульманских провинций Паттани, Яла, Наратхиват и некоторых частей Сонгкхла. 

Как отмечает агентство, в августе этого года пожары и взрывы произошли сразу в 17 населенных пунктах в этой части страны, пострадали семь человек. Всего с 2004 г. в результате конфликта погибли более 7300 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных