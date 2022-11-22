В полицейском участке на юге Таиланда подорвали бомбу
Неизвестные подорвали заминированный автомобиль, находившийся на территории полицейского участка на юге Таиланда, передает Reuters.
В результате происшествия погиб один полицейский, еще 29 человек, в том числе гражданские, получили ранения.
Ответственность за теракт никто на себя пока не взял. На юге Таиланда уже долгое время продолжается конфликт между государством и местными сепаратистскими радикальными группировками, выступающими за независимость преимущественно мусульманских провинций Паттани, Яла, Наратхиват и некоторых частей Сонгкхла.
Как отмечает агентство, в августе этого года пожары и взрывы произошли сразу в 17 населенных пунктах в этой части страны, пострадали семь человек. Всего с 2004 г. в результате конфликта погибли более 7300 человек.
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