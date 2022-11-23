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СМИ: 20 человек пострадали и один погиб при взрывах в Иерусалиме

Ведомости

Один человек погиб, 20 пострадали в результате двух взрывов в Иерусалиме, сообщает газета The Jerusalem Post. Уточняется, что среди них двое находятся в тяжелом состоянии.

Один взрыв произошел сегодня утром после 07:00 (08:00 мск) на въезде в Иерусалим возле Центрального автовокзала. Второй взрыв раздался около 07:30 (08:30 мск) неподалеку от этого места на другом въезде в город, в районе Рамот. Полиция рассматривает произошедшее как скоординированную атаку.

Официальной информации об источниках взрыва пока нет. Предположительно, возле автовокзала могла сдетонировать бомба, заложенная в сумку рядом с автобусом. Что взорвалось в районе Рамот, пока также неизвестно.

Как сообщил комиссар израильской полиции Коби Шабтай, нападавших могло быть двое, пишет The Times of Israel.

Это не первый теракт в Иерусалиме с начала года. В частности, в середине августа неизвестный мужчина открыл огонь по автобусу возле Стены Плача. Тогда в результате произошедшего семь человек получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных