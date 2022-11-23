СМИ: 20 человек пострадали и один погиб при взрывах в Иерусалиме
Один человек погиб, 20 пострадали в результате двух взрывов в Иерусалиме, сообщает газета The Jerusalem Post. Уточняется, что среди них двое находятся в тяжелом состоянии.
Один взрыв произошел сегодня утром после 07:00 (08:00 мск) на въезде в Иерусалим возле Центрального автовокзала. Второй взрыв раздался около 07:30 (08:30 мск) неподалеку от этого места на другом въезде в город, в районе Рамот. Полиция рассматривает произошедшее как скоординированную атаку.
Официальной информации об источниках взрыва пока нет. Предположительно, возле автовокзала могла сдетонировать бомба, заложенная в сумку рядом с автобусом. Что взорвалось в районе Рамот, пока также неизвестно.
Как сообщил комиссар израильской полиции Коби Шабтай, нападавших могло быть двое, пишет The Times of Israel.
Это не первый теракт в Иерусалиме с начала года. В частности, в середине августа неизвестный мужчина открыл огонь по автобусу возле Стены Плача. Тогда в результате произошедшего семь человек получили ранения.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса