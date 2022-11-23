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Общество

Издание DOXA потребовали признать экстремистской организацией

Ведомости

Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела России направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания DOXA экстремистским, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«Нами установлено, что на информационных ресурсах издания размещены инструкции по совершению поджогов российских военкоматов, отделов полиции и боевой техники, изготовлению «коктейлей Молотова», материалы по проведению массовых публичных мероприятий с нарушением закона, советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — отметил Пискарев в ходе заседания. Он также сообщил, что издание причастно к продвижению проукраинской пропаганды и проведению незаконных протестных акций.

По его словам, издание вовлекает молодежь в противоправную деятельность. «Их усилия по вовлечению нашей молодежи в противоправную деятельность должны быть пресечены и получить соответствующую правовую оценку. Ожидаем ответа прокуратуры», — заключил Пискарев.

DOXA — студенческий интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер».

12 апреля 2022 г. мировой суд Дорогомиловского района Москвы назначил исправительные работы четверым редакторам студенческого издания по уголовному делу о привлечении несовершеннолетних к противоправным действиям. Владимир Метелкин, Наталия Тышкевич, Армен Арамян и Алла Гутникова были признаны виновными в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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