Издание DOXA потребовали признать экстремистской организацией
Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела России направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания DOXA экстремистским, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
«Нами установлено, что на информационных ресурсах издания размещены инструкции по совершению поджогов российских военкоматов, отделов полиции и боевой техники, изготовлению «коктейлей Молотова», материалы по проведению массовых публичных мероприятий с нарушением закона, советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — отметил Пискарев в ходе заседания. Он также сообщил, что издание причастно к продвижению проукраинской пропаганды и проведению незаконных протестных акций.
По его словам, издание вовлекает молодежь в противоправную деятельность. «Их усилия по вовлечению нашей молодежи в противоправную деятельность должны быть пресечены и получить соответствующую правовую оценку. Ожидаем ответа прокуратуры», — заключил Пискарев.
DOXA — студенческий интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер».
12 апреля 2022 г. мировой суд Дорогомиловского района Москвы назначил исправительные работы четверым редакторам студенческого издания по уголовному делу о привлечении несовершеннолетних к противоправным действиям. Владимир Метелкин, Наталия Тышкевич, Армен Арамян и Алла Гутникова были признаны виновными в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.
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