Издание DOXA потребовали признать экстремистской организацией

«Нами установлено, что на информационных ресурсах издания размещены инструкции по совершению поджогов российских военкоматов, отделов полиции и боевой техники, изготовлению «коктейлей Молотова», материалы по проведению массовых публичных мероприятий с нарушением закона, советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — отметил Пискарев в ходе заседания. Он также сообщил, что издание причастно к продвижению проукраинской пропаганды и проведению незаконных протестных акций.