В Москве загорелась резиденция посла Алжира

Здание находится по адресу: ул. Спиридоновка, д.13. В МЧС отметили, что огонь загорелся на втором этаже резиденции на площади 40 м кв. Спустя 18 минут после поступления сообщения о пожаре открытое горение ликвидировали. В 11.56 огонь удалось локализовать.