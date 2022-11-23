В Москве загорелась резиденция посла Алжира
В центре Москвы произошел пожар в резиденции посла Алжира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Здание находится по адресу: ул. Спиридоновка, д.13. В МЧС отметили, что огонь загорелся на втором этаже резиденции на площади 40 м кв. Спустя 18 минут после поступления сообщения о пожаре открытое горение ликвидировали. В 11.56 огонь удалось локализовать.
Людей из здания эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.
Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, по предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание в электропроводке. Агентство уточняет, что пожар уже устранен. К тушению привлекли 16 единиц техники и 61 человека личного состава.
Здание алжирского посольства в Москве находится по другому адресу — в Крапивенском переулке. Послом Алжира в РФ является Смаил Бенамара.
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