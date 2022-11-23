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Общество

В Москве загорелась резиденция посла Алжира

Ведомости

В центре Москвы произошел пожар в резиденции посла Алжира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Здание находится по адресу: ул. Спиридоновка, д.13. В МЧС отметили, что огонь загорелся на втором этаже резиденции на площади 40 м кв. Спустя 18 минут после поступления сообщения о пожаре открытое горение ликвидировали. В 11.56 огонь удалось локализовать.

Людей из здания эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, по предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание в электропроводке. Агентство уточняет, что пожар уже устранен. К тушению привлекли 16 единиц техники и 61 человека личного состава.

Здание алжирского посольства в Москве находится по другому адресу — в Крапивенском переулке. Послом Алжира в РФ является Смаил Бенамара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных