Мурашко заявил о нехватке в России более 25000 врачей
В России не хватает порядке 25 000 врачей и около 50 000 среднего медицинского персонала, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в Госдуме.
«Дефицит кадров по врачам — это около 25 000 человек, 25 000-26 000, в этих пределах. По среднему медицинскому персоналу — в пределах 50 000. Это дефицит, который сегодня есть по отрасли», — отметил министр (цитата по «Интерфакс»).
По словам Мурашко, «это не критичный дефицит, но важный». Он подчеркнул, что дефицит прежде всего отмечается в первичном звене в сельском здравоохранении. В городских стационарах наблюдается дефицит анастезиологов-реаниматологов, добавил он.
Председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников ранее предложил повысить зарплаты медикам, чтобы решить проблемы дефицита кадров и профессионального выгорания врачей. Дефицит кадров профсоюз оценивает в 30%.
Сам Мурашко назвал напряженной ситуацию с кадрами в медицине и ранее. По его словам, по наиболее дефицитным направлениям сегодня идет прирост. В частности, по численности участковых терапевтов, онкологов и кардиологов. «В целом же, в отрасли мы видим, что пока ситуация крайне напряженная <...> есть направления в здравоохранении, по которым нам требуется просто изменения в подходах», — заявлял он.
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