Мурашко заявил о нехватке в России более 25000 врачей

Сам Мурашко назвал напряженной ситуацию с кадрами в медицине и ранее. По его словам, по наиболее дефицитным направлениям сегодня идет прирост. В частности, по численности участковых терапевтов, онкологов и кардиологов. «В целом же, в отрасли мы видим, что пока ситуация крайне напряженная <...> есть направления в здравоохранении, по которым нам требуется просто изменения в подходах», — заявлял он.