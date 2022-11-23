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Общество

Мурашко заявил о нехватке в России более 25000 врачей

Ведомости

В России не хватает порядке 25 000 врачей и около 50 000 среднего медицинского персонала, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в Госдуме.

«Дефицит кадров по врачам — это около 25 000 человек, 25 000-26 000, в этих пределах. По среднему медицинскому персоналу — в пределах 50 000. Это дефицит, который сегодня есть по отрасли», — отметил министр (цитата по «Интерфакс»).

По словам Мурашко, «это не критичный дефицит, но важный». Он подчеркнул, что дефицит прежде всего отмечается в первичном звене в сельском здравоохранении. В городских стационарах наблюдается дефицит анастезиологов-реаниматологов, добавил он.

Председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников ранее предложил повысить зарплаты медикам, чтобы решить проблемы дефицита кадров и профессионального выгорания врачей. Дефицит кадров профсоюз оценивает в 30%.

Сам Мурашко назвал напряженной ситуацию с кадрами в медицине и ранее. По его словам, по наиболее дефицитным направлениям сегодня идет прирост. В частности, по численности участковых терапевтов, онкологов и кардиологов. «В целом же, в отрасли мы видим, что пока ситуация крайне напряженная <...> есть направления в здравоохранении, по которым нам требуется просто изменения в подходах», — заявлял он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных