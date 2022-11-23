Госдума одобрила передачу таможенного конфиската благотворительным организациям

Согласно действующему законодательству, таможенная служба может передавать социальным, образовательным и медицинским организациям конфискованные санитарно-гигиенические и медицинские изделия, быстропортящиеся продукты, а также детское и лечебное питание, одежду, обувь и предметы первой необходимости. В перечень организаций, которые имеют право на получение указанного товара, также входят органы соцзащиты и организации отдыха для детей и их оздоровления — за исключением частных организаций.