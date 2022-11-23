Госдума одобрила передачу таможенного конфиската благотворительным организациям
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит Федеральной таможенной службе (ФТС) передавать конфискованный товар в благотворительные организации, а также в органы исполнительной власти, следует из данных думской электронной базы.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что перечень благотворительных организаций, в пользу которых может быть передан конфискат, определяется правительством России. Среди организаций, которые смогут получать эти товары, числится общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».
Что касается федеральных органов исполнительной власти, то они смогут получить конфискованный товар «в целях обеспечения возложенных на них задач и функций», следует из текста документа.
Помимо этого в перечень товаров, подлежащих передаче в социальные организации, предлагается также включить средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжную продукцию, технически сложные товары бытового назначения.
Согласно действующему законодательству, таможенная служба может передавать социальным, образовательным и медицинским организациям конфискованные санитарно-гигиенические и медицинские изделия, быстропортящиеся продукты, а также детское и лечебное питание, одежду, обувь и предметы первой необходимости. В перечень организаций, которые имеют право на получение указанного товара, также входят органы соцзащиты и организации отдыха для детей и их оздоровления — за исключением частных организаций.
Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в конце марта этого года. 19 октября Госдума одобрила документ в первом чтении.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.