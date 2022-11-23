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Госдума одобрила передачу таможенного конфиската благотворительным организациям

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит Федеральной таможенной службе (ФТС) передавать конфискованный товар в благотворительные организации, а также в органы исполнительной власти, следует из данных думской электронной базы. 

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что перечень благотворительных организаций, в пользу которых может быть передан конфискат, определяется правительством России. Среди организаций, которые смогут получать эти товары, числится общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

Что касается федеральных органов исполнительной власти, то они смогут получить конфискованный товар «в целях обеспечения возложенных на них задач и функций», следует из текста документа. 

Помимо этого в перечень товаров, подлежащих передаче в социальные организации, предлагается также включить средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжную продукцию, технически сложные товары бытового назначения.

Согласно действующему законодательству, таможенная служба может передавать социальным, образовательным и медицинским организациям конфискованные санитарно-гигиенические и медицинские изделия, быстропортящиеся продукты, а также детское и лечебное питание, одежду, обувь и предметы первой необходимости. В перечень организаций, которые имеют право на получение указанного товара, также входят органы соцзащиты и организации отдыха для детей и их оздоровления — за исключением частных организаций. 

Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в конце марта этого года. 19 октября Госдума одобрила документ в первом чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных