Сборная Германии проиграла японцам в матче группового этапа ЧМ-2022 по футболу
Сборная Германии по футболу проиграла со счетом 1:2 команде Японии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре, передает издание «Чемпионат».
В составе победителей голами отличились Рицу Доан (75) и Такума Асано (83). Единственный гол проигравшей команды забил Илкай Гюндоган (33, пенальти). Сборная Германии также установила рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству пасов в первом тайме — 422 точные передачи.
Во втором матче немцы сыграют 27 ноября с испанцами. Команда Японии в тот же день встретится со сборной Коста-Рики.
Футболисты сборной Германии перед матчем провели акцию протеста, отреагировав на запрет ФИФА носить на играх капитанские повязки в поддержку ЛГБТ.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.