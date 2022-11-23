Сборная Германии проиграла японцам в матче группового этапа ЧМ-2022 по футболу

В составе победителей голами отличились Рицу Доан (75) и Такума Асано (83). Единственный гол проигравшей команды забил Илкай Гюндоган (33, пенальти). Сборная Германии также установила рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству пасов в первом тайме — 422 точные передачи.