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Сборная Германии проиграла японцам в матче группового этапа ЧМ-2022 по футболу

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Сборная Германии по футболу проиграла со счетом 1:2 команде Японии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре, передает издание «Чемпионат».

В составе победителей голами отличились Рицу Доан (75) и Такума Асано (83). Единственный гол проигравшей команды забил Илкай Гюндоган (33, пенальти). Сборная Германии также установила рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству пасов в первом тайме — 422 точные передачи.

Во втором матче немцы сыграют 27 ноября с испанцами. Команда Японии в тот же день встретится со сборной Коста-Рики.

Футболисты сборной Германии перед матчем провели акцию протеста, отреагировав на запрет ФИФА носить на играх капитанские повязки в поддержку ЛГБТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных