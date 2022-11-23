Фигурантов дела о пожаре на цветочном складе в Москве отправили под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест владельца компании «Ново Флоре» Антона Мачелюка, арендовавшего складские помещения, а также специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова на два месяца по делу о пожаре на цветочном складе в центре Москвы.
Также суд в отношении директора ООО «Ново Флоре» и супруги Мачелюка Анны ранее сегодня избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Следственный комитет РФ предъявил Мачелюку обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. А жене Мачелюка и Коновалову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Все фигуранты признали свою вину.
Трагедия на цветочном складе произошла днем 20 ноября. Из-за возникшего пожара в двух обособленных строениях общей площадью 2500 кв. м обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. К 18:20 того дня пожар был локализован, а к 23:55 – полностью ликвидирован. К его устранению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд. Из загоревшегося здания удалось эвакуировать семь человек, еще семь погибли.
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