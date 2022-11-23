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Фигурантов дела о пожаре на цветочном складе в Москве отправили под домашний арест

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест владельца компании «Ново Флоре» Антона Мачелюка, арендовавшего складские помещения, а также специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова на два месяца по делу о пожаре на цветочном складе в центре Москвы.

Также суд в отношении директора ООО «Ново Флоре» и супруги Мачелюка Анны ранее сегодня избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следственный комитет РФ предъявил Мачелюку обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. А жене Мачелюка и Коновалову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Все фигуранты признали свою вину.

Трагедия на цветочном складе произошла днем 20 ноября. Из-за возникшего пожара в двух обособленных строениях общей площадью 2500 кв. м обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. К 18:20 того дня пожар был локализован, а к 23:55 – полностью ликвидирован. К его устранению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд. Из загоревшегося здания удалось эвакуировать семь человек, еще семь погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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