Фигурантов дела о пожаре на цветочном складе в Москве отправили под домашний арест

Следственный комитет РФ предъявил Мачелюку обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. А жене Мачелюка и Коновалову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Все фигуранты признали свою вину.