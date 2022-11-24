Правительство предложило вдвое увеличить выплату при гибели человека на производстве
Правительство России предлагает увеличить выплату семье в случае гибели человека на производстве с 1 до 2 млн руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.
Речь идет о подготовленных правительством поправках в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
«Предлагается увеличить в два раза сумму единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве, – с 1 до 2 млн руб.», – сказал Мишустин.
Максимальная защита сотрудников от возможных угроз на рабочем месте является безусловным приоритетом для властей, однако избежать трагедии удается далеко не всегда, отметил премьер, поэтому необходимо обеспечить необходимую помощь и поддержку семей, сталкивающихся с подобной трагедией.
Мишустин также добавил, что правительство продолжит вместе с бизнесом и самими сотрудниками вырабатывать дополнительные меры для социальной защиты людей.
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