Правительство предложило вдвое увеличить выплату при гибели человека на производстве

Максимальная защита сотрудников от возможных угроз на рабочем месте является безусловным приоритетом для властей, однако избежать трагедии удается далеко не всегда, отметил премьер, поэтому необходимо обеспечить необходимую помощь и поддержку семей, сталкивающихся с подобной трагедией.