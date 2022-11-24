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Общество

Правительство предложило вдвое увеличить выплату при гибели человека на производстве

Ведомости

Правительство России предлагает увеличить выплату семье в случае гибели человека на производстве с 1 до 2 млн руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

Речь идет о подготовленных правительством поправках в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

«Предлагается увеличить в два раза сумму единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве, – с 1 до 2 млн руб.», – сказал Мишустин.

Максимальная защита сотрудников от возможных угроз на рабочем месте является безусловным приоритетом для властей, однако избежать трагедии удается далеко не всегда, отметил премьер, поэтому необходимо обеспечить необходимую помощь и поддержку семей, сталкивающихся с подобной трагедией.

Мишустин также добавил, что правительство продолжит вместе с бизнесом и самими сотрудниками вырабатывать дополнительные меры для социальной защиты людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных