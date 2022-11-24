Роскомнадзор за квартал удалил более 89 000 страниц с запрещенной информацией

«В III квартале 2022 г. на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 000 интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.