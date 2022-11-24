Роскомнадзор за квартал удалил более 89 000 страниц с запрещенной информацией
Роскомнадзор заблокировал или удалил более 89 000 страниц в интернете за последний квартал, содержащих запрещенную информацию, передает пресс-служба ведомства.
«В III квартале 2022 г. на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 000 интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
В частности, было удалено 22 000 материалов с пронаркотическим контентом, 20 000 материалов с азартными играми, сколько же фейков о специальной военной операции.
Роскомнадзор ранее удалил ЛГБТ-пропаганду в отношении несовершеннолетних более чем с 5500 страниц в интернете. Отмечалось, что такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению.
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