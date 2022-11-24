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Роскомнадзор за квартал удалил более 89 000 страниц с запрещенной информацией

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Роскомнадзор заблокировал или удалил более 89 000 страниц в интернете за последний квартал, содержащих запрещенную информацию, передает пресс-служба ведомства.

«В III квартале 2022 г. на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 000 интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

В частности, было удалено 22 000 материалов с пронаркотическим контентом, 20 000 материалов с азартными играми, сколько же фейков о специальной военной операции.

Роскомнадзор ранее удалил ЛГБТ-пропаганду в отношении несовершеннолетних более чем с 5500 страниц в интернете. Отмечалось, что такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных