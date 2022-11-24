Минкульт отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь»
Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» из-за оскорбления чувств верующих, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
В сообщении говорится, что материалы по сериалу были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь (РПЦ), там отметили, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».
«Монастырь» снят режиссером Александром Молочниковым. В главных ролях — Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский. Сериал повествует о девушке, которой из-за жизненных обстоятельств приходится укрываться в стенах монастыря.
Минкульт ранее отозвал прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», которое рассказывает о голоде 1920-х годов в СССР. Автор сценария фильма Александр Архангельский ранее пояснил, что отзыв прокатного удостоверения не означает запрета на показ.
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