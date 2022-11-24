Минкульт отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь»

В сообщении говорится, что материалы по сериалу были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь (РПЦ), там отметили, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».