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Минкульт отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь»

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Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» из-за оскорбления чувств верующих, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В сообщении говорится, что материалы по сериалу были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь (РПЦ), там отметили, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».

«Монастырь» снят режиссером Александром Молочниковым. В главных ролях — Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский. Сериал повествует о девушке, которой из-за жизненных обстоятельств приходится укрываться в стенах монастыря.

Минкульт ранее отозвал прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», которое рассказывает о голоде 1920-х годов в СССР. Автор сценария фильма Александр Архангельский ранее пояснил, что отзыв прокатного удостоверения не означает запрета на показ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных