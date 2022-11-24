В результате стрельбы в Крымске погибли два человека
Мужчина устроил стрельбу на улице в городе Крымске Краснодарского края, по предварительным данным, погибли два человека, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
«На место выехал крымский межрайонный прокурор, организована проверка, причины произошедшего устанавливаются», — отмечают в ведомстве. Информация о пострадавших уточняется.
Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники сообщил, что огонь открыл местный житель Владимир Жиров. Сегодня он проиграл суд о взыскании неосновательного обогащения — другими сторонами в суде выступали его жена и сын.
Telegram-канале Baza в свою очередь пишет, что Жиров убил одного прохожего, а другого ранил в плечо. Затем мужчина уехал и, припарковавшись у дома, застрелился в своей машине.
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