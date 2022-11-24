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В результате стрельбы в Крымске погибли два человека

Ведомости

Мужчина устроил стрельбу на улице в городе Крымске Краснодарского края, по предварительным данным, погибли два человека, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«На место выехал крымский межрайонный прокурор, организована проверка, причины произошедшего устанавливаются», — отмечают в ведомстве. Информация о пострадавших уточняется.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники сообщил, что огонь открыл местный житель Владимир Жиров. Сегодня он проиграл суд о взыскании неосновательного обогащения — другими сторонами в суде выступали его жена и сын.

Telegram-канале Baza в свою очередь пишет, что Жиров убил одного прохожего, а другого ранил в плечо. Затем мужчина уехал и, припарковавшись у дома, застрелился в своей машине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных