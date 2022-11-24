Экс-председатель правления банка «Метрополь» арестован по обвинению в растрате
Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего председателя правления коммерческого банка «Метрополь» Дениса Долотова, обвиняемого в особо крупной растрате, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Банкир будет находиться в СИЗО до 15 января 2023 г., уточнили в пресс-службе.
Долотову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере). В случае, если его вина будет доказана, то максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Адвокат Сергей Чижиков пояснил «Ведомостям», что его подзащитному вменяют растрату более 400 млн руб. «Заключение под стражу Долотова абсолютно незаконно и необоснованно, поскольку это банковская деятельность и в УПК есть прямой запрет на заключению под стражу по такому составу», — сказал защитник. Он отметил, что защита в ближайшее время намерена обжаловать арест.
18 ноября 2016 г. Центральный Банк РФ отозвал лицензию у банка «Метрополь» в связи с тем, что в условиях размещения денежных средств в активы низкого качества КБ «Метрополь» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. «Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, в деятельности кредитной организации неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — сообщали в пресс-службе ЦБ.
Также банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, добавляет регулятор. Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом в 2017 г.