Экс-председатель правления банка «Метрополь» арестован по обвинению в растрате

Адвокат Сергей Чижиков пояснил «Ведомостям», что его подзащитному вменяют растрату более 400 млн руб. «Заключение под стражу Долотова абсолютно незаконно и необоснованно, поскольку это банковская деятельность и в УПК есть прямой запрет на заключению под стражу по такому составу», — сказал защитник. Он отметил, что защита в ближайшее время намерена обжаловать арест.