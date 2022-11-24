Суд отправил в СИЗО двух начальников УВМ столичного главка МВД
Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего замглавы управления по вопросам миграции МВД России по Москве Дмитрия Тахтаулова, обвиняемого в организации незаконной миграции, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«24 ноября 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дмитрия Юрьевича Тахтаулова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч.2 ст.322.1 УК РФ сроком на два месяца, то есть до 22 января 2023 года», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в рамках уголовного дела также арестован нынешний заместитель начальника столичного управления по вопросам миграции Вячеслав Фокин. Ему предъявлено аналогичное обвинение в совершении преступления, предусмотренного подпунктами «а, в» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Ранее Следственный комитет РФ сообщал о задержании Фокина и Тахтаулова. По версии следствия, в 2021 г. сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о целях въезда.
На основании данных ходатайств полицейские, используя свое служебное положение, организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию.