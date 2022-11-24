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Суд отправил в СИЗО двух начальников УВМ столичного главка МВД

Ведомости

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего замглавы управления по вопросам миграции МВД России по Москве Дмитрия Тахтаулова, обвиняемого в организации незаконной миграции, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«24 ноября 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дмитрия Юрьевича Тахтаулова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч.2 ст.322.1 УК РФ сроком на два месяца, то есть до 22 января 2023 года», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в рамках уголовного дела также арестован нынешний заместитель начальника столичного управления по вопросам миграции Вячеслав Фокин. Ему предъявлено аналогичное обвинение в совершении преступления, предусмотренного подпунктами «а, в» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Ранее Следственный комитет РФ сообщал о задержании Фокина и Тахтаулова. По версии следствия, в 2021 г. сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о целях въезда.

На основании данных ходатайств полицейские, используя свое служебное положение, организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных