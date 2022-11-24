Суд отправил в СИЗО двух начальников УВМ столичного главка МВД

«24 ноября 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дмитрия Юрьевича Тахтаулова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч.2 ст.322.1 УК РФ сроком на два месяца, то есть до 22 января 2023 года», — сказали в пресс-службе.