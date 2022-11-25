Генпрокуратура требует взыскать с Хотина и компании «Русь-Ойл» более 169 млрд рублей
Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Алексею Хотину и АО «Русь-Ойл», передает «Интерфакс». Предварительное заседание по иску назначено на 1 декабря в Замоскворецком райсуде столицы, следует из картотеки Мосгорсуда.
Сумма иска упоминается в картотеке арбитражного суда в рамках другого дела, в частности, в вынесенном 22 ноября определении суда о банкротстве ООО «Майорское» (надзорное ведомство вступило в процесс). Генпрокуратура требует взыскать с Хотина и компании 169,376 млрд руб., а также обратить акции компании в доход России. Прокуратура считает, что именно на такую сумму был причинен ущерб государству в результате противоправной деятельности ГК «Русь-Ойл», в которую входит ООО «Майорское».
В иске указано, что ГК «Русь-Ойл» «при непосредственном участии должника используются незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также НДС и налога на прибыль организаций, заключающиеся в создании между входящими в группу и иными аффилированными лицами фиктивных взаимоотношений по купле-продаже нефти». Кроме того, для уклонения от уплаты налогов использовалось отражение «заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах в регистрах бухгалтерского учета» и ряд других механизмов, включая распределение средств внутри ГК «Русь-Ойл» и их вывод на счета нерезидентов.
Ведомство подчеркивает, что при реализации данных схем процедура банкротства используется должником для легализации доходов, полученных незаконным путем, и вывода имущества на подконтрольные организации. «Таким образом, дело о банкротстве ООО «Майорское» напрямую затрагивает охраняемые законом публичные интересы в указанной сфере», – говорится в документах суда в деле о банкротстве ООО «Майорское».
Хотин был задержан 19 апреля 2019 г. В настоящий момент он находится под домашним арестом. Замоскворецкий суд рассматривает уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) с 2021 г. в отношении бизнесмена, председателя правления «Югры» Дмитрия Шиляева и президента банка Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой. Согласно обвинительному заключению прокуратуры, они похитили средства банка в размере 23,6 млрд руб.
После этого, считает СК, в 2014-2017 гг. они похитили у банка 23,6 млрд руб., выдав заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям – ООО «КапСтрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское».