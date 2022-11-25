Генпрокуратура требует взыскать с Хотина и компании «Русь-Ойл» более 169 млрд рублей

В иске указано, что ГК «Русь-Ойл» «при непосредственном участии должника используются незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также НДС и налога на прибыль организаций, заключающиеся в создании между входящими в группу и иными аффилированными лицами фиктивных взаимоотношений по купле-продаже нефти». Кроме того, для уклонения от уплаты налогов использовалось отражение «заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах в регистрах бухгалтерского учета» и ряд других механизмов, включая распределение средств внутри ГК «Русь-Ойл» и их вывод на счета нерезидентов.